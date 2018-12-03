تفاصيل الوظائف الشاغرة في تعليم مكة المكرمة

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جدة - خالد شويل - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة توفر وظائف شاغرة بمسمى حارس وعامل مع زوجته لسد احتياج مدارس تعليم البنات – ومفرد لمدارس تعليم البنين.

ومن ضمن الشروط أن يكون سعودي الجنسية وألا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية ولا يقل عن القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة، مع ضرورة إرفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفة عقد إيجار- فاتورة كهرباء – فاتورة مياه.

وأن لا يقل عمر المتقدم عن (35) عاماً لمدارس البنات ولا عن (25) عاماً لمدارس البنين وأن يكون محصناً (متزوجاً) لمدارس تعليم البنات.

واشترطت إدارة تعليم مكة المكرمة، اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة وأن يكون المتقدم من قوائم الانتظار في برنامج الخدمة المدنية (ساعد) مع إرفاق ما يثبت، وألا يكون متقاعداً من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية، وأن يكون لائقاً طبياً.

وسيتم التقديم اعتباراً يوم الثلاثاء بتاريخ 1440/03/26هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس بتاريخ 1440/03/28هـ .

وأوضحت إدارة تعليم مكة أن رابط التقديم سيكون متاحاً عبر حسابها الرسمي يوم الثلاثاء بمشيئة الله.

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