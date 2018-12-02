شكرا لقرائتكم 10 وظائف صحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو، للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كلٍّ من الأحساء، والظهران، ورأس تنورة، وبقيق. وتأتي الوظائف المتاحة على المسميات التالية: . أخصائي اللثة. . أخصائي علاج الأسنان. . مساعد طبيب الأسنان. . طبيب أسنان أطفال. . طبيب جراحة الفم والوجه والفكين. . أخصائي التعويضات السنية. . أخصائي اللبية. . طبيب أسنان عام. . فني بنك العيون. . أخصائي الأشعة. وأبرز المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 ديسمبر 2018م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول (هنا) في قمة العشرين.. ولي العهد يلجم أردوغان ورئيس وزراء كندا



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