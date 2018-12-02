شكرا لقرائتكم 5 وظائف إدارية شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيس في محافظة جدة.

وأبرز البنك أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي أول إدارة البرامج: درجة الماجستير في تخصصات: (المالية، أو الاقتصاد، أو إدارة الأعمال، أو الهندسة)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

. أخصائي أول التمكين الاقتصادي والتمويل الإسلامي: درجة الماجستير في تخصصات: (المالية، أو الاقتصاد)، أو أي مجال ذي الصلة.

. مستشار- تحسين جودة الوثائق التشغيلية: درجة الماجستير في تخصصات: (العلوم الاجتماعية، الاقتصاد، إدارة الأعمال، تكنولوجيا المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة.

. مستشار- حوكمة البيانات: درجة الماجستير في تخصصات: (العلوم الاجتماعية، الاقتصاد، إدارة الأعمال، تكنولوجيا المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة.

. أخصائي أول استثمار: درجة الماجستير في تخصصات: (المالية، أو الاقتصاد، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

وأوضح البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 6 يناير 2019م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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