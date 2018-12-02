شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للسعوديات لدى شركة صلة في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة صلة، المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بُعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني، عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديات، على اسم “منسقة حسابات تواصل اجتماعي”؛ وذلك للعمل ضمن نظام الشفتات المسائية، لدى فروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في محافظة جدة.

وأبرزت شركة صلة أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية في تخصصصات: (التسويق، رياض أطفال)، مع وجود خبرات سابقة في نفس المجال.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة صلة للتوظيف الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ 2 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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