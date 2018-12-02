شكرا لقرائتكم وظائف هندسية وصحية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف هندسية وصحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي ثالث تخطيط المواد: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، الهندسة الصناعية، إدارة الأعمال).

. مدير علم الأحياء الدقيقة- تقني مختبرات طبية: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص علوم المختبرات الطبية، أو غيرها من التخصصات ذات الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 ديسمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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