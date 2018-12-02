شكرا لقرائتكم وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة نسما القابضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من الرياض، والدمام، والخبر.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس أول نظم (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر.

. أخصائي أمن تكنولوجيا المعلومات (عدد وظيفتين/ الدمام والخبر): درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 ديسمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يناير 2019م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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