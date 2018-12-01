شكرا لقرائتكم #وظائف شاغرة للجنسين في المستشفى السعودي الألماني بالمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - أعلن المستشفى السعودي الألماني بمنطقة المدينة المنورة عن توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في التخصصات، وذلك وفق الوظائف والتخصصات التالية: – تمريض. – فني عمليات. – فني تخدير. – فني أو أخصائي علاج طبيعي (للنساء). – أخصائية علاج تنفسي. وبينت إدارة المستشفى أن الشروط المطلوبة هي: . وجود بطاقة التصنيف المهني لجميع الشواغر. . الأولوية للسعوديين. وأوضحت إدارة المستشفى أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) . أمطار المدينة المنورة .. 25 التماسًا كهربائيًّا واحتجاز 40 شخصًا في ينبع



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