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شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الفلك في الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلنت شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الإلكترونية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مستشار وظيفي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، المالية، علوم الحاسب الآلي، الإدارة).
. مستشار التكامل: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي، أو ما يعادلها.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 ديسمبر 2018م.
وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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