شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للجنسين في تعليم مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عن وجود وظائف شاغرة للعمّال وحراس المدارس، على مسمى “حارس- عامل”، مع زوجته لسد احتياج مدارس تعليم البنات، ومفرد لمدارس تعليم البنات، وذلك وفق الشروط التالية:

. أن يكون سعودي الجنسية.

. ألا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية، ولا يقل عن القدرة على القيام بعمل الوظيفة، مع إجادة القراءة والكتابة.

. إرفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفة (عقد إيجار- فاتورة كهرباء- فاتورة مياه).

. ألا يقل عمر المتقدم عن (35) عامًا لمدارس البنات، ولا عن (25) عامًا لمدارس البنين.

. أن يكون محصنًا (متزوج) لمدارس تعليم البنات.

. اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.

. أن يكون المتقدم من قوائم الانتظار في برنامج الخدمة المدنية (ساعد) مع إرفاق ما يثبت.

. ألا يكون متقاعدًا من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية.

. أن يكون لائقا طبيًّا.

وأوضحت الإدارة أن التقديم متاح عن طريق رابط التقديم والذي سيتاح اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 26/ 3/ 1440هـ الساعة الثالثة ظهرًا حتى نهاية دوام يوم الخميس 28/ 3/ 1440هـ، ولا يلزم مراجعة الإدارة، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية عبر موقع الإدارة ووسائل الإعلام الإلكترونية، وسوف يتم استبعاد الطلبات التي لا تنطبق عليها الشروط، وتعتبر جميع الطلبات السابقة الورقية والإلكترونية لاغية.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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