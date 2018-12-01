شكرا لقرائتكم شركة نسما تعلن توفر 10 وظائف شاغرة للجنسين بعدة مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - أعلنت شركة نسما توفر 10 وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بمسمى (مسّاح كميات، ومدير العمليات الإقليمية) بالشركات التابعة لها بمدينة الخبر (شركة نما للشحن، وشركة نسما للمقاولات المحدودة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف:

1- مساح الكميات (Quantity Surveyor) (الخبر، والدمام، والأحساء) (9 وظائف).

2- مدير العمليات الإقليمية (Regional Operation Manager) (جدة). طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

شاركنا بتعليقك هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نسما تعلن توفر 10 وظائف شاغرة للجنسين بعدة مدن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .