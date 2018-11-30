شكرا لقرائتكم غرفة الرياض تطرح 193 وظيفة شاغرة للجنسين بالقطاع الخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت غرفة الرياض توفر 193 وظيفة شاغرة للرجال وللنساء، لحملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، للعمل لدى 5 شركات بالقطاع الخاص في مدينة الرياض، وهي:

. شركة الناصر.

. شركة الموارد التجارية المحدودة.

. شركة دكتور كيف القابضة.

. مركز الرميزان للتدريب.

. مدرسة مياسين المعرفة الأهلية.

وأبرزت الغرفة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممثل مبيعات.

– ممثل مبيعات أول.

– بائع عطور.

– مقدم خدمة.

– مقدمة خدمة.

– بائعة ذهب ومجوهرات.

– معلمة علوم (باللغة العربية).

– معلمة علوم (باللغة الإنجليزية).

– معلمة رياضيات (باللغة العربية).

– معلمة رياضيات (باللغة الإنجليزية).

– معلمة لغة إنجليزية.

– معلمة لغتي.

– معلمة رياض أطفال.

– معلمة علوم إسلامية.

– معلمة فنون.

– معلمة حاسب وتقنية معلومات.

وأوضحت الغرفة أنَّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الاثنين الموافق 3 ديسمبر 2018م، وتستمر لمدة 3 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

رابط وشروط التقديم على 235 وظيفة إدارية في النيابة العامة



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