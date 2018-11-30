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شكرا لقرائتكم غرفة الرياض تطرح 193 وظيفة شاغرة للجنسين بالقطاع الخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلنت غرفة الرياض توفر 193 وظيفة شاغرة للرجال وللنساء، لحملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، للعمل لدى 5 شركات بالقطاع الخاص في مدينة الرياض، وهي:
. شركة الناصر.
. شركة الموارد التجارية المحدودة.
. شركة دكتور كيف القابضة.
. مركز الرميزان للتدريب.
. مدرسة مياسين المعرفة الأهلية.
وأبرزت الغرفة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– ممثل مبيعات.
– ممثل مبيعات أول.
– بائع عطور.
– مقدم خدمة.
– مقدمة خدمة.
– بائعة ذهب ومجوهرات.
– معلمة علوم (باللغة العربية).
– معلمة علوم (باللغة الإنجليزية).
– معلمة رياضيات (باللغة العربية).
– معلمة رياضيات (باللغة الإنجليزية).
– معلمة لغة إنجليزية.
– معلمة لغتي.
– معلمة رياض أطفال.
– معلمة علوم إسلامية.
– معلمة فنون.
– معلمة حاسب وتقنية معلومات.
وأوضحت الغرفة أنَّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الاثنين الموافق 3 ديسمبر 2018م، وتستمر لمدة 3 أيام.
وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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- الغذاء والدواء: تجنبوا استهلاك مياه الهدا وتخلصوا مما لديكم من عبوات 330 مل
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