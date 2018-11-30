شكرا لقرائتكم 32 وظيفة شاغرة لدى شركة جنرال إلكتريك في 5 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة جنرال إلكتريك “General Electric”، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في كل من: “الرياض، والدمام، والخبر، والظهران، والأحساء”.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي مراقبة جودة الإنتاج.

. مدير أول الاقتراحات.

. مستشار أول.

. مشغل أول حقل- ضغط الضخ.

. أخصائي جمركي أول- الخدمات اللوجيستية.

. قائد منطقة التصدير- استيراد الخدمات اللوجيستية.

. مشغل حقل.

. مستشار (عدد وظيفتين).

. مدير الاستشارات (عدد وظيفتين).

. مساعد تنفيذي.

. أخصائي حقل عام- أنابيب ملتفة.

. أخصائي حقل- أنابيب ملتفة.

. مدير أول العمليات.

. مستشار تكامل سير العمل.

. مدير مبيعات أنظمة المراقبة الفنية.

. مهندس دعم فني.

. مشرف موقع البئر.

. أخصائي حقل- الكسارات.

. مساعد المراقب المالي.

. مدير- المبيعات الرقمية والقنوات.

. أخصائي إدارة المشروع.

. مهندس- الخدمات الجغرافية.

. مشرف موقع- العمليات المتكاملة.

. أخصائي الموارد وجودة الخدمات.

. مهندس حقل- السلامة والصحة والبيئية.

. أخصائي خدمات الموقع.

. مدير استشارات التحليلات.

. مستشار أول تحليلي.

. مستشار فني.

. مشرف موقع- مناوب ليلي.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 نوفمبر 2018م.

ونوَّهت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من (هنا)

رابط وشروط التقديم على 235 وظيفة إدارية في النيابة العامة



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