شكرا لقرائتكم وظيفة إدارية شاغرة في شركة خدمات الملاحة الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “محلل التطوير الوظيفي”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في تخصصات: (الموارد البشرية، وإدارة الأعمال)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 ديسمبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

رابط وشروط التقديم على 235 وظيفة إدارية في النيابة العامة



الغذاء والدواء: تجنبوا استهلاك مياه الهدا وتخلصوا مما لديكم من عبوات 330 مل



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.