شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للسعوديين في جمعية البر بالصنيناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت جمعية البر الخيرية بالصنيناء عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل في مقر الجمعية بمركز الصنيناء في منطقة حائل.

وبينت الجمعية أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– المدير التنفيذي: درجة البكالوريوس في تخصص الإدارة أو خبرة 3 سنوات بالإدارة، وأن يكون متفرغا.

– محاسب: شهادة الدبلوم في تخصص المحاسبة، وأن يكون متفرغا.

– باحث اجتماعي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علم نفس، علم اجتماع، خدمة اجتماعية)، وأن يكون متفرغا.

وأوضحت الجمعية أن التقديم متاح خلال الفترة من تاريخ 1 ديسمبر 2018م وحتى تاريخ 15 ديسمبر 2018م، وذلك عبر الدخول على الروابط التالية:

للتقديم على وظيفة المدير التنفيذي، اضغط (هنا)

للتقديم على وظيفة المحاسب، اضغط (هنا)

للتقديم على وظيفة الباحث الاجتماعي، اضغط (هنا)

رابط وشروط التقديم على 235 وظيفة إدارية في النيابة العامة



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