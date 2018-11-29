شكرا لقرائتكم 14 وظيفة صحية وإدارية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض وجدة.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مساعد رعاية (عدد 3 وظائف/ الرياض).

. استشاري طوارئ أطفال (الرياض).

. عامل حمية (الرياض).

. طبيب زميل (الرياض).

. أخصائي مختبر تقني ثاني (الرياض).

. مساعد أبحاث (الرياض).

. ممرض أول (عدد وظيفتين/ الرياض).

. مشرف وحدة علم الخلايا (الرياض).

. كاتب جناح (الرياض).

. أخصائي علاج تنفسي (جدة).

. ممرض أول (جدة).

وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 يناير 2019م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا).

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