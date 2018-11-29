شكرا لقرائتكم 5 وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة صدارة للكيميائيات- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. فني صيانة- ميكانيكي: شهادة الدبلوم التقني في تخصص الميكانيكية، أو في أي مجال ذي الصلة.

. فني صيانة- كهرباء: شهادة الدبلوم التقني في تخصص الكهرباء، أو في أي مجال ذي الصلة.

. مهندس أول صيانة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الميكانيكية، أو الكهربائية).

. مهندس سلامة الأصول (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو هندسة علوم المواد)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 نوفمبر 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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