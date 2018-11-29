شكرا لقرائتكم وظائف إدارية وهندسية شاغرة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي الأرشيف الرقمي: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي حقل ذي الصلة.

. منسق المستودع الرقمي- مهندس: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي تخصص ذي صلة.

. أخصائي مكتبة: درجة الماجستير في تخصص علوم المكتبات، أو أي حقل ذي الصلة، ويفضل درجة الدكتوراه.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 نوفمبر 2018م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول من (هنا).

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