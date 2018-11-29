شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للسعوديين في مجموعة الراشد بجدة والدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلنت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من جدة، والدمام.
وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. موظف مبيعات معرض (عدد وظيفتين/ جدة): شهادة الثانوية العامة.
. محاسب (الدمام): شهادة الدبلوم في تخصص المحاسبة، أو أي مجال ذي الصلة.
وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 فبراير 2019م.
وبيّنت المجموعة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى زيارة الموقع من (هنا).
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