شكرا لقرائتكم 10 وظائف شاغرة لدى شركة الشايع للتجارة في 3 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة الشايع للتجارة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة والصناعية وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمتاجر التابعة لها في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مخطط رسم (الرياض).

. استشاري مبيعات أول (جدة).

. استشاري مبيعات- مشاريع (جدة).

. مشرف التركيبات (الرياض).

. مشرف التركيبات (جدة).

. مساعد فني (عدد 4 وظائف/ الرياض).

. مساعد فني (الدمام).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 نوفمبر 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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