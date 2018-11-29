شكرا لقرائتكم وظائف هندسية شاغرة للجنسين في نسما القابضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في محافظة الخبر.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مساح كميات (عدد 3 وظائف/ للرجال): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

. مساح كميات (عدد 3 وظائف/ للنساء): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

. مساح كميات (عدد 3 وظائف/ للنساء): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 يناير 2019م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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