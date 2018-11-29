شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة البحري في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري والخدمات اللوجيستية “مجموعة البحري”، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. محلل ضمان الجودة والامتثال: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص البحري، أو المجالات ذات الصلة.

. أخصائي التقارير المالية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).

. محلل مالي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 نوفمبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).

الأرصاد تحذر سكان 4 مناطق.. ضباب يحجب الرؤية



فيديو.. رفض التخلي عن دراجته.. فلقي حتفه بالسيول



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.