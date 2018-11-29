تعرف على نتائج الفرز المبدئي لوظائف قوات الأمن الخاصة عبر هذا الرابط

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جدة - خالد شويل - كشفت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة عن نتائج الفرز المبدئي للمتقدمين على وظائف جنود الأمن المعلن عنها سابقاً.

ونوهت قوات الأمن الخاصة أن على جميع المعلن عن أسمائهم في الفرز المبدئي الالتزام بمواعيد استكمال مراحل القبول المحددة لهم مع ضرورة إحضار ملف بالمستندات الموضحة.

وأوضحت قوات الأمن الخاصة أن المستندات المطلوبة كالتالي:

1 – نسخة من الشهادة الدراسية المطلوبة للوظيفة مصدقة من الجهة الصادرة منها والدورات الحاصل عليها.

2 – نسخة من الشهادة الدراسية لكل مرحلة من مراحل التعليم.

3 – نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الجديدة مع الأساس للمطابقة على أن تكون واضحة المعالم وفي حال فقدانها إحضار بلاغ من أبشر بذلك.

4 – نسخة من (دفتر العائلة) لوالد المتقدم مع الأساس للمطابقة مع ضرورة وجود اسم الأم.

5 – يجب إحضار برنت من الأحوال المدنية في حال عدم وجود اسم الأم في دفتر العائلة.

6 – عدد (6) صور ملونة حديثة مقاس (4×6) مكشوفة الرأس.

7 – نسخة من نموذج طلب التقديم عبر الإنترنت.

وأوضحت قوات الأمن الخاصة أن تعليمات لجنة القبول للكشف الطبي المبدئي والمقابلة الشخصية تتمثل فيما يلي:

1 – حلاقة شعر الرأس رقم 3.

2 – الحضور بالزي الرياضي بدون جزمة رياضية لقياس الطول بشكل دقيق.

3 – الحضور الساعة الخامسة والنصف صباحاً في موعد الكشف الطبي المبدئي المحدد لكل مجموعة، وذلك أمام البوابة الغربية لمقر قوات الأمن الخاصة بطريق صلبوخ شمال مدينة الرياض.

4 – يمنع منعاً باتاً الدخول لمقر قوات الأمن الخاصة بالجوالات الذكية المزودة بكاميرات تصوير.

لمعرفة نتيجة الفرز المبدئي لوظائف قوات الأمن الخاصة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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