شكرا لقرائتكم وظائف صحية شاغرة للجنسين في جامعة طيبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت جامعة طيبة عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحملة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، للعمل بالمقر الرئيسي للجامعة وفرعيها في محافظة ينبع والعلا، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– طبيب استشاري (طب أسرة، باطنة).

– طبيب نائب (جراحة، طب أسرة، أذن وأنف وحنجرة، نساء وولادة، عيون، جلدية).

– طبيب مقيم (طب عام).

– صيدلي استشاري (صيدلة).

– صيدلي أول (صيدلة).

– صيدلي (صيدلة).

وبينت الجامعة أن الشروط المطلوبة هي:

. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

. أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

. لا يسمح بالتقديم إلا على وظيفة واحدة فقط.

. أن يكون حاصلا على شهادة التصنيف المهني من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية متوافقة مع مسمى الوظيفة المتقدم لها.

. أن يكون حاصلا على بطاقة التصنيف والتسجيل المهني من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول.

وأوضحت الجامعة أن استقبال طلبات الراغبين للالتحاق بالوظائف الشاغرة ممن تنطبق عليهم الشروط من خلال التسجيل عبر بوابة الجامعة الإلكترونية، وذلك اعتباراً من بداية دوام يوم الأحد الموافق 24 ربيع الأول 1440هـ ويستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 6 ربيع الثاني 1440هـ.

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