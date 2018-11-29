شكرا لقرائتكم وظائف أكاديمية للجنسين بجامعة الملك سعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت جامعة الملك سعود عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية (للرجال والنساء) بمرتبة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة للعمل بعدة جهات داخل الجامعة، ويبدأ التقديم عليها يوم الأحد المقبل لمدة خمسة أيام.

وأهابت الجامعة بجميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة آنفًا، الاطلاع على الشروط المعلنة على الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة هنا.

العمل توضح حقيقة إلغاء رسوم العمالة الوافدة عن المرافقين



وظائف إدارية شاغرة للجنسين في مصرف الراجحي



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.