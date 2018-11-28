شكرا لقرائتكم وظيفة إدارية شاغرة في طيران الخليج بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة طيران الخليج البحرينية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “المسؤول المناوب بالمطار”؛ وذلك للعمل في فروع الشركة بالمملكة في مدينة الدمام.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 4 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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