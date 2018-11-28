شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للجنسين في العليان المالية بالرياض والجبيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت مجموعة شركة العليان المالية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير المبيعات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق).

. مهندس تطوير أعمال (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الكيميائية، العمليات، إدارة الأعمال)، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 فبراير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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