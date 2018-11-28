شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة في شركة الخدمات الأرضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “أخصائي الاتصالات الخارجية”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة مكة المكرمة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، أو وسائل الإعلام)، ويفضل درجة الماجستير، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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