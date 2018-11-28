شكرا لقرائتكم 5 وظائف قيادية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيس في محافظة جدة.

وأبرز البنك أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير قسم التسويق: درجة الماجستير في تخصصات: (التسويق، والاتصالات، والصحافة)، أو أي مجال ذي الصلة.

. مدير قسم الاتصالات: درجة الماجستير في تخصصات: (التسويق، العلامات التجارية).

. مدير إدارة تطوير المؤسسات المالية: درجة الماجستير في تخصصات: (المالية، وإدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة.

. مدير قسم الاستثمار المباشر والتمويل: درجة الماجستير في تخصصات: (المالية، وإدارة الأعمال، المحاسبة)، أو أي مجال ذي الصلة.

. مدير الخزينة: درجة الماجستير في تخصصات: (المالية، وإدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضح البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 29 ديسمبر 2018م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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