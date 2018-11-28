شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة لدى شركة نما للشحن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “نما للشحن” في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير العمليات الإقليمية: درجة البكالوريوس في تخصص الإدارة، أو أي مجال ذي الصلة.

. مشرف المبيعات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، والعلاقات العامة).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 يناير 2019م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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