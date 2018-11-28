شكرا لقرائتكم 10 وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الكفاءة المتوسطة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة شاينا جيو إنجنيرنج – شركة الزامل لخدمات التبريد والتكييف” في محافظة الجبيل.

وأبرز البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس ميكانيكي (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

. ممرض (عدد 3 وظائف): شهادة الدبلوم في تخصصات: (التمريض، الصيدلة).

. سائق حافلة: شهادة الكفاءة المتوسطة.

. سائق عموم آليات الطرق (عدد وظيفتين): شهادة الكفاءة المتوسطة.

. مخطط: شهادة الدبلوم في تخصص تقنية هندسة التكييف والتبريد.

. فني تبريد وتكيف: شهادة الدبلوم في تخصص تقنية هندسة التكييف والتبريد.

وأشار البرنامج إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 ديسمبر 2018م.

وأوضح البرنامج، أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول عبر الرابط التالي (هنا)

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