شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة للسعوديين في مستشفى دلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة مستشفى دلة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على اسم:

. أمين مستودع: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص سلسلة التوريد، أو أي مجال ذي الصلة.

. موظف حسابات المرضى: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، الإدارة، المالية)، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 نوفمبر 2018م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

ميزة مهمة جديدة على واتساب تُريح الملايين



خالد البلطان: من وقّع مع هتان سيُعاقب .. والشباب ليس رايح جاي!



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.