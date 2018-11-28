شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة للجنسين في مجموعة إيلاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة مجموعة إيلاف- المتخصصة بقطاع الضيافة الفندقية والسياحة والسفر- عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من مكة المكرمة، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على اسم:

. مشرف وردية (للرجال/ مكة المكرمة).

. وكيل مركز خدمة الضيوف (للنساء/ جدة).

. موظف الحجز والتذاكر (للرجال/ جدة).

. مدير مبيعات الشركات (للجنسين/ جدة).

. موظف حجز تذاكر (للرجال/ جدة).

. منسق شؤون الموظفين (للرجال/ مكة المكرمة).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 فبراير 2019م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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