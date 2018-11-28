شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة للجنسين في شركة مازولا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة مازولا لإنتاج‏ وصناعة المواد الغذائية -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها والمتعاقدة معها في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير المبيعات (للنساء): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. محلل المبيعات (للرجال): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المبيعات، والتسويق).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 28 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 يناير 2019م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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