شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة للجنسين في مصرف الراجحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في كل من محافظتي الطائف، ووادي الدواسر.

وأبرزت إدارة البنك أنّ الوظائف المتاحة على اسم:

. مدير فرع (للرجال/ وادي الدواسر): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة أعمال، المحاسبة، الاقتصاد).

. مدير فرع (للنساء/ الطائف): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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