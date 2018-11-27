شكرا لقرائتكم وظائف إدارية وصحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو، للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران.

وتأتي الوظائف المتاحة على المسميات التالية:

. محلل أعمال- التخطيط: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة، الإدارة، الإحصاء).

. مدرب تمريض سريري- طب الأطفال: درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.

. أخصائي الوقاية من العدوى: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التمريض، أو الرعاية الصحية، أو المجال السريري مثل علم الأحياء المجهرية).

. مدرب تمريض سريري- قبل العمليات الجراحية: درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.

وأبرز المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 نوفمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول (هنا)

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