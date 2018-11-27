شكرا لقرائتكم وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة في صدارة للكيميائيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة صدارة للكيميائيات- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مستشار المالي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

. مهندس أول عمليات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.

. مشغل أول خارجي: شهادة الدبلوم التقني في تخصص ذي الصلة.

. مشرف عمليات مناولة السوائل: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 نوفمبر 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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