شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى شركة نوماك في رابغ والشعيبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بمحطات تحلية المياه في كل من رابغ، والشعيبة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. فني ميكانيكي (الشعيبة): شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية.

. مهندس كهرباء (الشعيبة): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

. مهندس تخطيط (الشعيبة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، والميكانيكية، والأجهزة).

. مدير الاعتمادية والتحسين (رابغ): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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