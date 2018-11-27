شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للجنسين لدى مجموعة عصام قباني في 4 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت مجموعة شركات عصام خيري قباني- المتخصصة بمجالات التجارة والتصنيع والتعاقد- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمعارض التابعة للمجموعة في كل من “الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والدمام”.

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مندوب مبيعات (للرجال/ جدة).

. مساعد تنفيذي- مدير مكتب (للجنسين/ جدة).

. سائق (للرجال/ الرياض، والمدينة المنورة، والدمام).

. مهندس ميكانيكي عام (للرجال الرياض).

وأوضحت المجموعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 فبراير 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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