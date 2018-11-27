شكرا لقرائتكم 8 وظائف شاغرة في مجموعة المجدوعي القابضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مستشار تقني.

. استشاري خدمات.

. مستشار تقني- إدارة النقل والجودة.

. مستشار وظيفي للموارد البشرية.

. مستشار وظيفي مالي.

. مدير مشروع.

. مطور تطبيقات.

. طاهي معجنات.

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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