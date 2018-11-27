شكرا لقرائتكم المعهد السعودي للخطوط يعلن بدء التقديم ببرنامج مشروع قطار الحرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية عبر موقعه الإلكتروني بدء التقديم ببرنامج مشروع قطار الحرمين (شركة رينفي)، واشترط المعهد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة بنسبة 80٪ فما أعلى، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودياً.

2- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بنسبة 80٪ فما أعلى.

3- أن يكون عمر المتقدم بين 20 و 30 عاماً.

4- مستوى اللغة الانجليزية (يجب أن يكون بحد أدنى B2 حسب معيار CEFR أو 5 في معيار اختبار الآيلتسIELTS – تنويه: يوجد اختبار تحديد مستوى انجليزي في المعهد لمطابقة هذا الشرط، يرجى التسجيل لمن في هذا المستوى فقط).

5- أن يجتاز المتقدم اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

6- أن لا يقل الطول عن 160 سم ولا يزيد عن 190 سم.

7- أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي.

8- أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول.

توضيح:

– قناة التواصل الوحيدة هي عبر البريد الإلكتروني المدخل أثناء تعبئة البيانات فقط.

– سوف يتم إبلاغ من تنطبق عليهم المتطلبات برسالة عبر البريد الالكتروني بموعد اختبار القبول (بعد انتهاء الفرز).

الطلبات:

1- أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها.

2- أصل شهادة الثانوية (أو نسخة طبق الأصل- مختومة) وصورة منها.

3- في حال عدم إحضار المتطلبات أو عدم تطابقها مع المعلومات المسجلة في بداية التقديم سوف يتم إلغاء تقديمك.

4- في حال تقديمك بشكل متكرر سوف يتم الاستبعاد مباشرة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1440/03/19هـ وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/04/03هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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