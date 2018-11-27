شكرا لقرائتكم الشركة السعودية للخطوط الحديدية تعلن توفر وظائف شاغرة بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف شاغرة، للعمل بمدينة الرياض، بمسمى (كابتن قطار، ومضيف ركاب، ومساعد خدمة الركاب). واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف: 1- كابتن قطار (Train Captain).

2- مضيف ركاب (Passenger Host).

3- مساعد خدمة الركاب (Passenger Service Assistant). موعد التقديم: – التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2018/11/27م. طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

شاركنا بتعليقك هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة السعودية للخطوط الحديدية تعلن توفر وظائف شاغرة بالرياض على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .