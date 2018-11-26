شكرا لقرائتكم وظائف فنية وهندسية شاغرة في شركة علم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة عِلم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة بمجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. موظف دعم فني: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص تكنولوجيا المعلومات، أو أي مجال ذي الصلة.

. مهندس بنية تحتية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الحاسوبية، علوم الحاسب الآلي، تكنولوجيا المعلومات، هندسة الحاسب الآلي).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 نوفمبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا)

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