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شكرا لقرائتكم وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة سيمينس في 3 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مدير الأعمال (الخبر): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، التجارة، المالية).
. مهندس مشروع (للسعوديين/ جدة): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.
. مهندس تكليف واختبار أنظمة النقل- مشروع المترو (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية).
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 نوفمبر 2018م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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