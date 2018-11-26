شكرا لقرائتكم 10 وظائف صحية وإدارية وفنية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض وجدة.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. تقني تخدير (الرياض).

. محاسب مساعد (الرياض).

. مساعد ميكانيكي سيارات (الرياض).

. عامل نظافة (الرياض).

. كبير السائقين (الرياض).

. كبير التقنيين الطبيين (الرياض).

. ممرض أول (عدد وظيفتين/ الرياض).

. مشرف قسم خدمات الطعام (الرياض).

. أخصائي تقنية قلب وأوعية دموية (جدة).

وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 يناير 2019م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا)

وظائف إدارية وصحية شاغرة في مستشفى قوى الأمن



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