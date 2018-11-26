شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للرجال في برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الكفاءة المتوسطة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “الخريف لتقنية المياه والطاقة – شركة أساس العالمية المحدودة” في محافظة الجبيل.

وأبرز البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. محاسب: درجة البكالوريوس في المحاسبة.

. عامل: شهادة الكفاءة المتوسطة.

. فني ميكانيكي: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية.

وأشار البرنامج إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 ديسمبر 2018م.

وأوضح البرنامج، أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول عبر الرابط التالي (هنا)

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