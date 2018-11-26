وظائف أكاديمية للجنسين في جامعة الملك فيصل

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جدة - خالد شويل - أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل توفر وظائف (مدرسي لغة) بالمستوى السادس، وترغب الجامعة شغلها بمواطنين ومواطنات للعمل في عمادة السنة التحضيرية.

وبينت الجامعة أن الشروط المطلوبة هي:

. أن يكون سعودي الجنسية.

. أن يكون حاصلا على شهادة الماجستير من جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم في أحد التخصصات التالية:

– تدريس اللغة الإنجليزية للمتحدثين بلغات أخرى (TESOL).

– اللغويات التطبيقية (ِApplied Linguistics).

– تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية (TESL).

– تدريس اللغة الإنجليزية للأغراض الأكاديمية (TEAP).

– تدريس اللغة الإنجليزية للأغراض الخاصة (TESP).

. أن يكون المتقدم حاصلا على درجة 7 أو أكثر في نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي (IELTS) أو (TOFEL Paper600)،)TOFEL Computer250)، (TOFEL IBT 100) .

. ألا يزيد عمر المتقدم عند تقديم الطلب عن (33) عاماً.

. ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب .

. أن تكون الدراسة لجميع المؤهلات الجامعية بالانتظام الكلي.

. أن تكون شهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية.

. ألا يقل التقدير العام في كل من مرحلتي البكالوريوس والماجستير عن جيد جداً.

. ضرورة معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم وترفع مع المستندات.

. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً صحياً.

. اجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية.

ودعت الجامعة لمن تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 19 /3 /1440هـ الموافق 27 /11 /2018م وينتهي الساعة الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء 26 /3 /1440هـ الموافق 4 /12 /2018م، علماً بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية.

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