شكرا لقرائتكم وظائف هندسية شاغرة في شركة الكفاح القابضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة تحت اسم:

. مهندس إدارة العقود.

. مهندس تخطيط.

. مدير مراقبة المشروع.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 يناير 2019م.

وأكدت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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