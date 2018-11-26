شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى شركة نوماك في الشعيبة ورابغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة – عبر موقعها الإلكتروني- توفر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بمحطات تحلية المياه في كل من الشعيبة، ورابغ.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس الصحة والسلامة والبيئة (الشعيبة).

. فني آلات وتحكم (الشعيبة).

. مشرف الكهرباء (الشعيبة).

. مسؤول التطوير التنظيمي (رابغ).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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