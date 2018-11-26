شكرا لقرائتكم وظائف صحية في جامعة المجمعة .. هنا الشروط ورابط التقديم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت جامعة المجمعة توفر عدد من الوظائف الشاغرة في سلم الوظائف الصحية لديها.

واشترطت جامعة المجمعة على المتقدمين لتلك الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن لا يقل تقدير المؤهل عن جيد جداً، مع توفر شهادة تصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تؤكد كفاءته المهنية للوظيفة المراد شغلها، وأن يتوفر مع المتقدم تسجيل مهني ساري المفعول صادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأوضحت جامعة المجمعة أن الوظائف المُعلن عنها وطريقة التقديم ستكون من خلال موقع الجامعة عبر الرابط (هنا) من تاريخ اليوم وحتى يوم الخميس 1440/3/21.

تفاصيل المسميات الوظيفية وأماكن العمل:

– الخدمات الطبية بمحافظة المجمعة : ( طبيب استشاري ) جميع التخصصات ( درجة الدكتوراه أو الزمالة في نفس التخصص و خبرة لا تقل عن 5 سنوات ).

– الخدمات الطبية بمحافظة المجمعة : ( طبيب نائب ) جميع التخصصات ( شهادة علمية أو مهنية لا تقل عن سنتين في مجال من مجالات التخصص بعد الشهادة الجامعية ، خبرة لا تقل عن 4 سنوات ).

– الخدمات الطبية بمحافظة المجمعة : ( صيدلي ) ( درجة جامعية في الصيدلة ).

– الخدمات الطبية بمحافظة المجمعة : ( أخصائي استشاري ) جميع التخصصات ( درجة الدكتوراه أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات ).

– كلية العلوم الطبية التطبيقية بمحافظة المجمعة : ( أخصائي أول مختبرات طبية ) تخصص المختبرات الطبية ( درجة الماجستير أو ما يعدلها، خبرة لا تقل عن سنتين ).

– كلية طب الأسنان الزلفي : ( طبيب مقيم ) تخصص جراحة لثة ( الدرجة الجامعية في نفس التخصص مع اجتياز فترة التدريب اللازمة للتخرج منها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات ).

– كلية طب الأسنان الزلفي : ( صيدلي ) ( درجة الجامعية في الصيدلة ).

– كلية طب الأسنان الزلفي : ( أخصائي تثقيف صحي ) ( درجة الجامعية في التثقيف الصحي ).

– كلية طب الأسنان الزلفي : ( فني سجلات طبية ) ( اجتياز برنامج إعدادي لا تقل مدته عن سنتين و ستة أشهر في تخصص السجلات الطبية بعد إتمام المرحلة الثانوية ).

ولفتت الجامعة إلى أنه عند وجود استفسار يتم التواصل عبر البريد الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية ([email protected]).

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