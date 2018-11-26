شكرا لقرائتكم رابط التقديم على وظائف جامعة الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت جامعة الجوف عن توفر وظائف أكاديمية بدرجة أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، للسعوديين والسعوديات في مقرات الجامعة بسكاكا والقريات وطبرجل، خلال الفترة 19/3/1440هـ – 29/3/1440هـ، وذلك حسب الشروط والتخصصات الموضحة أدناه.

الشروط والضوابط :

أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية الثلاث (انتظاماً). مطابقة التخصص في المراحل الدراسية الثلاث (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه) ويستثنى من ذلك التخصصات التي لا تمنح درجة البكالوريوس. ألا يقل التقدير في جميع المراحل الدراسية عن جيد جداً أو ما يعادله. التفرغ الكامل لمدة سنة دراسية أثناء دراسة الماجستير والدكتوراه. أن تكون المؤهلات العلمية من جامعات معترف بها. أن يكون المتقدم لائقاً طبياً. اجتياز المقابلة الشخصية.

الوثائق المطلوبة:

صورة الهوية الوطنية. السيرة الذاتية موضحاً بها عنوان رسالتي الماجستير والدكتوراه والخبرات العملية والعلمية بما لا يتجاوز صفحتين. صورة من شهادة (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه). صورة من السجلات الأكاديمية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه). صورة من المعادلات للوثائق من خارج المملكة. أبحاث علمية منشورة للحاصلين على تقدير (جيد) في مرحلة البكالوريوس” خاص بالمتقدمين لدرجة أستاذ مساعد”. موافقة جهة العمل أو إجازة دراسية أو استثنائية للحاصلين على الدرجة العلمية وهم على رأس العمل.

طريقة التقديم:

يتم تقديم الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة عن طريق موقع وكالة جامعة الجوف للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الجوف التوظيف عبر الرابط التالي (هنا)

وقالت جامعة الجوف إنه للاستفسار والمساعدة التواصل عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]

لعبة بوبجي PUBG تحصد أرواح المراهقين



أبل تعود لـ أيفون X بعد فشل هواتفها الجديدة



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.